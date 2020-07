Calvados. Voyage au temps des Vikings au parc Ornavik

À Hérouville-Saint-Clair, le parc Ornavik propose un voyage dans le temps, à travers une découverte de la Normandie des Xe et XIe siècles ! Le parc reconstitue la vie des Carolingiens et des Vikings en plein milieu de la nature. Un accueil traditionnel et une immersion totale attendent les visiteurs, qui rencontreront des artisans et des villageois en tenue traditionnelle, tout en parcourant le parc. On trouve sur le site un village carolingien, construit avec les matériaux et méthodes de l'époque, ainsi qu'un espace viking et une motte castrale.

Pratique. Domaine de Beauregard, Hérouville-Saint-Clair. Tel : 02 31 52 40 90