Rouen. Une odeur de gaz se répand sur la voie publique

Le jeudi 25 juin, vers 11 h 30, rue Lafayette à Rouen, les pompiers sont intervenus pour une odeur de gaz sur la voie publique. Après reconnaissance et après un forage dans une canalisation, les secours ont constaté que cela venait d'une canalisation d'eau et qu'une forte odeur de fioul remontait jusqu'à la voie publique. Ils ont alors mis en place, avec les services de la Métropole, un bouchon de forage. Résultat : plus aucune odeur relevée. Aucune évacuation n'a été nécessaire.