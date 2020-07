Calvados. Une épicerie en vrac à Douvres-la-Délivrande

"Épicerie sucrée et salée, cosmétiques, produits d'entretien, fruits et légumes bio et produits zéro déchet seront vendus dans cette épicerie", précise Jérôme Godefroy, le gérant du Bocal normand. Les produits sont à 90-95 % issus de l'agriculture biologique. Pour le reste, il s'agit de produits locaux, de l'agriculture raisonnée ou en conversion. Ancien moniteur d'auto-école, Jérôme Godefroy fait partie de l'association Réseau Vrac, qui réunit les professionnels spécialisés dans le vrac.