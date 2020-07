Rouen. La cathédrale de Monet selon Yadegar Asisi, au Panorama XXL

À partir du samedi 4 juillet, le visiteur est invité à voyager dans le temps avec ce nouveau Panorama imaginé par Yadegar Asisi. "J'ai voulu retranscrire la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, annoncée par la vision des impressionnistes", explique t-il. Inspiré par la série de Claude Monet, il invite les visiteurs à découvrir la ville telle qu'elle était à l'époque où Monet entama sa série. Comme à l'accoutumée, des personnages se cachent dans le décor : "On voit apparaître la silhouette de peintres académiques que j'ai représentée de manière classique, car ils incarnent le passé, et d'artistes impressionnistes esquissée avec la touche qui est la leur." Avec ce nouveau panorama, Yadegar revient à des méthodes plus traditionnelles, avec une base en peinture à l'huile, ensuite adaptée au cadre par son équipe : "Pour retranscrire l'impressionnisme en un panorama, il était nécessaire d'avoir recours à la peinture : la toile est conçue en mettant l'accent sur la lumière et la couleur." L'artiste cherche ainsi à retrouver l'esprit impressionniste. De 6,50 à 9,50 €. panoramaxxl.com