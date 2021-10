Le Havre. Municipales : des règles sanitaires strictes pour voter dimanche

En raison de l'épidémie de coronavirus, la Ville du Havre met en place des dispositions sanitaires renforcées à l'occasion du second tour de l'élection municipale, dimanche 28 juin. Dans les bureaux de vote, le port du masque sera obligatoire, du gel hydroalcoolique sera à disposition et les électeurs sont invités à venir avec leur propre stylo.

La Ville a également mis d'autres mesures en place : le nettoyage des sites avant et après les élections, le nettoyage régulier des machines à voter, la présence d'un référent sanitaire sur chaque lieu de vote, le passage en priorité des personnes vulnérables, le transfert des bureaux de vote dans les préaux lorsque l'implantation y est possible, le marquage au sol à chaque étape du parcours de l'électeur, l'ouverture permanente des portes et les fenêtres, la limite de trois électeurs présents simultanément dans un bureau de vote, l'organisation des files d'attente à l'extérieur des locaux et une boîte de gants sur chaque table de vote.

Des mesures à mettre en place dans les 114 bureaux de vote que compte la Ville.