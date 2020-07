Fécamp. A Woody park, des jeux pour toute la famille !

À 5 minutes de Fécamp, dans une forêt de hêtres, le Woody park offre un florilège d'activités adaptées à tous. Les plus petits pourront se défouler dans la piscine à balle et sur les structures gonflables, alors que les amateurs de sensations fortes seront comblés avec le Bungy éjection, qui les propulsera à 18 m de haut à la vitesse de 90 km/h grâce à des filins élastiques. Le parc propose également des parcours accrobranches, du baby-foot humain, du Body ball, du paintball et du combat d'archer. Restauration et hébergement sur place, dans des tentes suspendues.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 heures à 19 h 30. Infos sur woody-park.com