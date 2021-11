Fécamp. Au Palais bénédictine, le divin nectar à (re)découvrir

Le Palais bénédictine de Fécamp est l'un des plus anciens musées industriels de France. C'est ici qu'est produite la liqueur bénédictine, inventée par un moine de Fécamp en 1510. Un négociant en vin, Alexandre Le Grand, redécouvre la recette du nectar aux vertus médicinales composé de 27 plantes et épices et commercialise à nouveau la boisson au XIXe siècle. Dès lors, la bénédictine devient le symbole du raffinement. Le propriétaire de la marque ouvre à la visite le palais qu'il a fait construire, dans un style éclectique, néo-gothique et néo renaissance, ainsi que la fabrique et le musée.

Pratique. De 8 à 14 €. Renseignements sur benedictinedom.com