Le Bouillon. Dormez en famille près des animaux sauvages au Parc animalier d'Ecouves

Le ministre de l'Intérieur en personne avait dû donner son feu vert pour qu'après le confinement, le Parc animalier d'Ecouves, au Bouillon près de Sées, accueille à nouveau des visiteurs.

Après une cinquantaine de naissances d'animaux au printemps, le parc vient d'inaugurer un lodge de 100 m2, loué à des familles jusqu'à six personnes, le long d'une plaine de 6 hectares où vivent des animaux sauvages.

"C'est un hébergement inédit dans l'Orne", explique Vincent Chauvin, qui dirige ce parc animalier. Il offre deux chambres, cuisine et salon, avec baie vitrée qui donne sur la plaine des animaux.

La plaine des animaux est au bout du jardin du lodge.

Dans le jardin, une plateforme qui domine cette plaine permet d'approcher le monde animal au plus près.

Une vue exceptionnelle sur les animaux depuis la plate forme du lodge.

"Le parc accueille désormais quelque 35 000 visiteurs par an", soit presque autant que le Haras national du Pin, site emblématique de l'Orne. Plus de 400 animaux de 40 espèces y vivent "et d'autres espèces sont prochainement attendues", précise Vincent Chauvin.