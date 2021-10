Normandie. Boîtes de nuit fermées tout l'été : la colère monte

Le monde de la nuit est en colère. Le gouvernement a annoncé dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin que les discothèques ne rouvriront pas cet été. Une annonce qui a fait réagir : le mardi 23 juin, des dizaines de professionnels de Normandie se sont réunies dans la boîte Le 32, à Caen.

Pour Xavier Blanchet le représentant du syndicat des discothèques de Normandie, qui était présent, l'incompréhension est la même pour tous : "Tout le monde a le même discours : pourquoi on reste fermé ? Surtout lorsqu'on voit les images de la fête de la musique." Une situation qui devient de plus en plus compliquée au niveau financier : "Aujourd'hui, il y a quand même un loyer à payer pour les établissements et des charges. Mais comment vous payez lorsque vous n'encaissez rien ?" Les professionnels de la nuit sont appelés à se retrouver le dimanche 28 juin, jour de second tour des élections municipales, au bureau de vote d'Edouard Philippe au Havre, en blanc et avec les bouches bâillonnés. "Ce sera le silence comme dans nos discothèques depuis le 15 mars."