Le Grand-Quevilly. Un gros incendie dans une entreprise de retraitement de déchets

Le mercredi 24 juin, un incendie s'est déclaré aux alentours de 15 h 15, au sein de l'entreprise de retraitement de déchets VESTA (gestion Smédar) à Grand-Quevilly, près de Rouen. Cette entreprise est classée Seveso seuil bas. Le départ de feu est situé à l'extérieur des bâtiments, dans l'enceinte de l'usine, explique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Il concerne des déchets ménagers et non des produits chimiques. L'incendie est maîtrisé et est en cours d'extinction. Il n'y a pas de blessé. Le personnel de l'usine a été mis en sécurité. Le dégagement de fumée est désormais résorbé. Le Service départemental d'incendie et de secours a mis en place un réseau de mesures d'air ambiant autour du foyer.