Orne. Grosse chaleur : la préfecture déclenche l'information de la population

En raison de la dégradation de la qualité de l'air, liée à la très forte chaleur, avec un niveau élevé d'ozone, la procédure d'information-recommandation est activée sur tout le département de l'Orne pour la journée du jeudi 25 juin. Il convient de maintenir la ventilation et l'aération et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s'exposant à des facteurs irritants supplémentaires comme la fumée de tabac, l'utilisation de solvants en intérieur, l'exposition aux pollens. Il faut privilégier des sorties plus brèves avec moins d'effort, éviter les sorties l'après-midi sous ensoleillement maximum, éviter les activités physiques et sportives intenses. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il faut prendre conseil auprès d'un professionnel de santé.