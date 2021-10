Manche. Mont chat Michel : une marque créée pendant le confinement

Florence Letellier, originaire de Lille (Nord) et installé dans le sud-Manche depuis maintenant 10 ans, a longtemps travaillé dans le textile pour de grands groupes. Elle a tout quitté pour créer, en plein confinement, sa marque Mont chat Michel, qui confectionne des bodys pour les tout-petits, en lin. La Normandie est un gros producteur de lin, une matière éco-responsable, thermorégulatrice antibactérienne, idéale donc pour la peau des bébés. Les valeurs de la marque et le 100 % Made in France ont tout de suite su capter la clientèle, selon Florence Letellier.

Florence Letellier Impossible de lire le son.

L'intérêt a été grand, notamment pendant cette période de confinement, assure Charlotte Lazaro, qui distribue les bodys de Florence dans son magasin Lilie Cousette, à Avranches.

Charlotte Lazaro Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, Florence Letellier cherche à étoffer sa collection, avec des T-shirts par exemple, et étendre son réseau de distribution.