Bayeux. Le stationnement redevient payant en juillet : trois zones délimitées

Après une période de gratuité pendant la crise, le stationnement à Bayeux redevient payant à compter du mercredi 1er juillet. Trois zones sont délimitées à travers la ville : une zone verte gratuite, sans limite de temps, une zone bleue gratuite, mais limité à 4 heures (disque bleu) et la zone rouge, où le stationnement est payant et limité à 3 heures. Pour les plus connectés, il est possible de payer son parking grâce à une application sur smartphone : Flowbird (disponible sur Google play ou App Store). Cela permet de régler à tout moment et prolonger le paiement, à distance.

Les Bayeusains bénéficient d'une heure gratuite de stationnement par jour, en s'inscrivant sur le site stationnement.bayeux.fr.