Seine-Maritime. Passez le bac cet été entre Rouen et Le Havre !

Naviguer sans quitter votre véhicule, c'est possible ! Les nombreux bacs sur la Seine vous permettent de rejoindre gratuitement la rive opposée. C'est toujours une traversée qui fait le bonheur des petits et qui vous permet de prolonger vos balades sans faire de détour par les ponts de Rouen, de Brotonne, de Tancarville ou de Normandie. De Rouen au Havre, huit bacs fonctionnent quotidiennement et effectuent de nombreuses rotations tout au long de la journée. Nous vous recommandons en particulier le bac qui relie Jumièges à Heurteauville, qui permet de belles balades en pleine campagne. Les piétons et les cyclistes peuvent aussi emprunter le bac, à condition de porter un masque.