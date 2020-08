Exposition. Au Havre, l'abbaye de Graville c'est so romantic !

Jusqu'au 1er novembre, l'abbaye de Graville, située sur les hauteurs du Havre, accueille une exposition sur le romantisme. Au XIXe siècle, l'abbaye inspirera notamment le peintre William Turner. Ces artistes, à la recherche du pittoresque, pensent trouver dans la nature normande et dans ces paysages une source de rêve mais aussi le moyen d'exprimer leurs sentiments exaltés. À partir de ces œuvres, l'exposition aborde également, sous l'angle de la littérature et de la poésie, le mouvement romantique et les relations entre les poètes et la ville du Havre et celles de Victor Hugo avec les bourgeois de Graville.

Pratique. Tarifs de 0 à 5€. Renseignements : musees.histoire@lehavre.fr