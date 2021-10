Mortrée. Le Château d'Ô : très beau classique de la Renaissance dans la région

On pourrait presque croire que ce château fait partie des châteaux de la Loire. Erigé au XVe siècle pendant la Renaissance, ce grand manoir se cache près de la petite ville de Mortrée. Dans les années 70, il était en train de tomber en ruines, c'est alors que le couple Jacques et Yolande de Lacretelle a décidé de restaurer cette superbe demeure, en 1973.

Ouvert seulement 40 jours par an, les curieux s'empressent de venir visiter ce chef-d'œuvre gothique. Seulement quelques pièces, qui ont un intérêt historique ou artistique, sont présentées lors de la visite guidée gratuite. On découvre notamment la cuisine, qui était auparavant la salle des gardes, les deux salons et la galerie des glaces. À l'extérieur du monument, les visiteurs peuvent profiter du grand jardin, découvrir l'orangerie et les douves du château, ainsi que les tourelles du bâtiment et la cour intérieure.

Pratique. Route d'Almenèches à Mortrée. Ouvert du samedi 1er août au mercredi 9 septembre, de 10 heures à 16 heures.