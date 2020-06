Mont-Ormel. Découvrez la Bataille de Normandie lors des Balades du jeudi

Le Mémorial de Montormel, site de la fin de la Bataille de Normandie, met en place une animation Balades du jeudi, jusqu'à fin septembre. Ces visites guidées du champ de bataille couvrent le secteur Vallée de la Dives, sur les traces du circuit août 1944.

Ces Balades du jeudi sont de caractère généraliste et s'adressent à un public large et familial davantage qu'à des passionnés. Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, le nombre de participants est limité à dix personnes par balade, soit neuf visiteurs et un guide. En raison de la taille réduite des groupes, le contenu s'adaptera dans la mesure du possible aux intérêts et aux attentes de chacun. Ces Balades du Jeudi sont gratuites, exclusivement sur réservation. La durée de chaque Balade est estimée à deux heures, de 14 h 30 à 16 h 30 (durée susceptible de fluctuer en fonction de l'intérêt du public). Les participants se déplacent avec leurs propres véhicules (pas de mise à disposition d'un bus ou d'un autre transport collectif).

Réservation au 02 33 67 38 61