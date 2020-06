Le Havre. La reprise des traversées de l'Estuaire de la Seine

Pour la sixième année, le Pôle Métropolitain de l'Estuaire propose des traversées de l'estuaire de la Seine cet été. Elles relient Le Havre (Seine-Maritime) et Deauville/Trouville-sur-Mer (Calvados), entre début juillet et fin septembre.

Du nouveau en 2020

Douze dates sont proposées au cours de l'été, entre le 1er juillet et le 27 septembre. Nouveauté 2020 : pour les passagers embarquant à Trouville-sur-Mer et naviguant jusqu'au Havre, il sera possible de combiner la traversée avec une croisière en mer pour découvrir les falaises d'Étretat (quatre dates sont proposées). De plus, deux visites commentées en bateau de la réserve naturelle de l'estuaire seront organisées, au départ du Havre. Deux dates sont proposées au cours de l'été : dimanche 26 juillet à 17 heures et jeudi 27 août avec un départ à 19 heures, pour profiter des lumières du soir tombant. La visite sera commentée par la Maison de l'estuaire et évoquera notamment l'évolution du fleuve, les sites préservés de l'estuaire, la faune et la flore que l'on peut y trouver.