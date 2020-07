Normandie impressionniste. François Depeaux, l'homme aux 600 tableaux

Pour cette nouvelle édition du festival, Sylvain Amic, directeur général des neuf expos de la Réunion des musées métropolitains, a souhaité mettre à l'honneur François Depeaux au musée des Beaux-Arts de Rouen. Ce collectionneur rouennais a joué un rôle majeur pour la promotion du mouvement impressionniste. En 1909, Depeaux fait don d'une partie de sa collection - malheureusement réduite suite à une vente organisée lors de son divorce - au musée. "Après le don Caillebotte et Moreau-Nélaton, c'est la troisième donation qui permet d'intégrer des œuvres impressionnistes dans des musées d'État, précise Sylvain Amic. Les 53 tableaux dont il fait don au musée constituent la première collection impressionniste de province." L'exposition, visible jusqu'au 15 novembre, permet de restituer l'évolution de la collection de François Depeaux au fil du temps jusqu'à la donation. "Aujourd'hui on estime que 600 tableaux ont transité par Depeaux. C'est un homme d'affaires qui aimait vendre et acheter mais il avait un œil sûr. L'exposition témoigne ainsi de l'évolution de ses goûts."