Le Havre. Au MuMa, les artistes inspirés par l'éclairage artificiel

Jusqu'au 1er novembre, le MuMa du Havre développe une thématique inédite : la représentation de l'éclairage artificiel dans l'art. Pour la commissaire d'expo Annette Haudiquet, c'est l'aboutissement d'un projet de longue date. "Le point de départ de cette recherche, c'est une toile diurne de Pissarro représentant le quai du Havre, dans laquelle on voit un grand pylône électrique, précise-t-elle. J'ai souhaité comprendre comment et pourquoi les peintres s'approprient le motif de la nuit éclairée artificiellement." L'exposition rassemble à la fois des peintures, mais aussi des films tel que le rallye Paris-Montecarlo de Méliès et même une sculpture de Medardo Rosso, qui parvient à suggérer le rayonnement d'un faisceau lumineux. "J'ai choisi de traiter ce sujet du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale. Dans cette période, on assiste à la naissance de l'éclairage au gaz, à la compétition du gaz et de l'électricité avant l'avènement final de l'électricité. C'est étonnant de voir que les impressionnistes, fascinés par la modernité, ont peu traité le motif alors que la seconde génération s'en empare."