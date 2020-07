Domfront. La fosse Arthour : à la rencontre du roi Arthur et de ses légendes

La légende raconte que le roi Arthur et Guenièvre sont passés par là. La fosse Arthour à Domfront doit son nom au célèbre chevalier de la table ronde. Le mythe raconte que le combattant se serait réfugié dans une grotte après une bataille et que la reine l'a retrouvé à cet endroit. Cette grotte est surnommée La Chambre du roi. Plusieurs légendes ont été inventées dans cet endroit, tant le paysage est mystique.

À cheval entre les départements de l'Orne et de la Manche, cet espace naturel sensible de l'Orne est un lieu agréable pour se balader en famille et découvrir la région et ses légendes. Cet incroyable site a été aménagé par le Parc naturel régional Normandie-Maine. Un sentier banalisé de 6 km a été mis en place pour pouvoir marcher le long de la rivière la Sonce, mais aussi dans la forêt et sur les hauteurs du massif armoricain. Entre cluse - faille géologique - et sommet des crêtes gréseuses, on se croirait à la montagne !

Pratique. Visites guidées Tél. : 02 33 81 75 75.