Rouen. Jeanne d'Arc et les impressionnistes à l'honneur sur la cathédrale

C'est en 2013 que l'entreprise Cosmo AV a été mandatée par la Métropole pour concevoir les deux sons et lumières de la cathédrale de Rouen, qui seront à nouveau visibles tout au long de l'été jusqu'au 30 septembre. "Pour Jeanne(s), je me suis inspiré du discours d'André Malraux qui évoquait Jeanne d'Arc comme 'la fille sans visage', explique Pierre-Yves Toulot, cofondateur et directeur de la firme. Nous avons voulu prendre le contre-pied de ce discours et donner au contraire 1 000 visages à Jeanne d'Arc." Cela se traduit notamment par la séquence finale du portrait polymorphe de Jeanne, pour lequel Cosmo AV a mis à contribution les habitantes de la Métropole. "Quant à Première impression, il a été conçu pour souligner la modernité des peintres impressionnistes." Ces deux sons et lumières, servis par des techniques très modernes, inspirés par l'Histoire de France et l'Histoire de l'art, sont avant tout des spectacles de grand divertissement, exaltants tant par la beauté des images que par la richesse de leur partition.