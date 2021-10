Orne. La station balnéaire de Bagnoles-de-l'Orne n'attend plus que vous

C'est la seule station thermale du nord-ouest de la France. Bagnoles-de-l'Orne était déjà connue au Moyen-Âge pour ses cures. Aujourd'hui, la commune est aussi connue pour son casino, le seul de l'Orne, et pour son côté atypique, avec l'immense forêt d'Andaine qui l'entoure.

Située en plein cœur du Parc naturel régional et géoparc Normandie-Maine, Bagnoles-de-l'Orne a inspiré plus d'un conteur du XIIe siècle. C'est dans la forêt des Andaines que la légende de Lancelot-du-Lac et des Chevaliers de la Table ronde est née. Entre les collines et le lac, la ville est le coin parfait pour se balader. Il ne faut surtout pas rater les maisons du XXe siècle du quartier de la Belle époque, le casino, ou encore le château de Bagnoles-de-l'Orne, qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. Grand de 18 hectares, le parc du château abrite un arboretum de 150 essences différentes d'arbres. Pour en prendre plein les yeux, il faut gravir le Roc-au-Chien : cette partie rocailleuse du parc du château offre une vue imprenable sur toute la station thermale et sur la forêt.