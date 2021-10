Les vaches ne sont pas les seules stars de la région. Dans le Perche, les chevaux sont aussi emblématiques. Bellême Attelages Association, à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, a pour but de valoriser le cheval Percheron. À travers ses attelages traditionnels et de balade, la compagnie propose de faire découvrir la forêt du Parc naturel régional du Perche et ses alentours.

Pratique. La Maladrerie à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Tél. : 02 33 83 23 17