Rouen. Percez les mystères de la lumière à l'Atrium

L'Atrium offre une expérience immersive et ludique pour mieux comprendre la lumière. L'exposition, accessible dès 8 ans, vulgarise les concepts. Les équipes de quatre à six joueurs ont une heure pour répondre aux questions, avec un niveau de difficulté à choisir. Les participants sont encadrés par des médiateurs qui peuvent leur fournir des indices et les orienter dans leur quête. Pour trouver les réponses, ils sont invités à manipuler des maquettes et doivent faire preuve de logique. L'exposition très complète aborde la lumière sous toutes ses facettes : impact sur l'homme, rôle de la lumière en biologie, phénomène physique et conséquences sociales.

Pratique. 5 à 8€. atriumnormandie.fr