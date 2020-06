Basket (Ligue 2 féminine). L'USO Mondeville souhaite gagner du temps

Des joueuses à l'entraîneur Romain Lhermitte, c'est tout l'USO Mondeville basket qui piaffait d'impatience à l'idée de reprendre le travail. Si bien qu'au lieu de se retrouver seulement en pré-saison début août, la formation calvadosienne a repris l'entraînement voilà une dizaine de jours, histoire de parfaire d'ores et déjà quelques automatismes.

Dans la dynamique de groupe, ce qui sera fait ne sera ainsi plus à faire. L'USOM pourrait bien prendre un peu d'avance sur ses concurrents de Ligue 2. La tactique et la compétitivité attendront toutefois. "On ne parle pas beaucoup de la prochaine saison, explique l'ailière de bientôt 18 ans Louise Bussière. Pour l'instant, on termine cette saison, on va procéder étape par étape." La bonne nouvelle pour Romain Lhermitte, c'est qu'il a récupéré son groupe rajeuni dans un état de forme optimal. "On a travaillé pendant le confinement, nous avons été sérieuses dans l'ensemble, on a bien suivi la préparation," abonde Louise Bussière. Prometteur ? C'est tout ce qu'on leur souhaite.