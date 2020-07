Rouen. 55 jours, 55 œuvres et un retour en beauté pour nos artistes déconfinés

Jusqu'au 23 août, dans la métropole rouennaise, cette manifestation promet d'irradier notre été en nous présentant chaque soir un spectacle inédit et non-reproductible. Pour répondre aux 55 jours de confinement, ce projet mis en œuvre depuis le 19 juin propose aux artistes qui se sont portés volontaires de créer avec une équipe constituée par tirage au sort en un seul jour un spectacle, restitué au public le soir même. Ce sont deux metteurs en scène de compagnies théâtrales rouennaises, Amélie Chalmey et Angelo Jossec qui sont à l'origine du projet : "Il s'agit avant tout de redonner la parole aux artistes après ce temps de confinement", explique Amélie. Ce projet a valeur de manifeste puisqu'il fédère les artistes et les institutions et redynamise la création. "Nous voulons décloisonner les genres et mélanger les disciplines, ajoute Angelo. C'est un moyen pour les artistes de se réinventer car c'est un vrai défi de créer dans l'urgence."

Pratique. Libre participation. Réservations et infos sur cinquantecinq.com