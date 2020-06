Caen. Les clubs de sports à l'agenda de la municipalité

Crise oblige, les collectivités territoriales sont très sollicitées et le monde du sport n'échappe pas à la règle. La municipalité de Caen va donc y aller de son aide : "Le chiffrage reste très délicat, les conséquences se feront encore ressentir dans les mois à venir", explique le maire adjoint en charge des sports Aristide Olivier. Deux niveaux d'action sont évoqués : les clubs de haut niveau et les clubs amateurs, avec deux rayons et des actions différentes. "Nous serons attentifs et regarderons au cas par cas, précise Aristide Olivier. Globalement, ce n'est pas la fin de cette saison qui pose question, mais l'incertitude de la rentrée prochaine." Refaire le plein de licenciés en septembre, tel sera en effet le premier grand défi et ce, dans tous les clubs.