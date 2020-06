Fécamp. Municipales : Patrick Jeanne mise sur la transition écologique

Le second tour des élections municipales de Fécamp, le dimanche 28 juin, verra s'affronter deux listes. Celle de Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire sortante qui a manqué sa réélection de 19 voix, et celle de Patrick Jeanne, l'ancien maire, à la tête d'une liste de gauche. Il a obtenu 44,01 % des voix au premier tour, devant l'autre liste de gauche menée de Stéphane Talbot. Malgré des tentatives de rapprochement pour le second tour, aucun accord n'a été trouvé. Patrick Jeanne axe son programme sur la transition écologique, sociale et économique. Parmi les propositions : un plan vélo, le commerce de proximité, le soutien aux producteurs locaux et faire repartir l'économie locale.