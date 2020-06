Calvados. Reprise en douceur dans les centres aquatiques

Grand soleil le lundi 22 juin, c'est l'occasion de se rafraîchir à la piscine ! Fermé depuis trois mois, le stade nautique Eugène-Maës de Caen a rouvert ses portes avec seulement ses deux bassins de nage de 25 m et 50 m. Dans l'eau, il faut respecter une distance de deux mètres entre chaque nageur et un sens de circulation. Le masque est obligatoire jusqu'à la douche et la jauge est limitée à 144 personnes en simultané dans l'établissement, mais aucune réservation n'est possible. Au centre Dunéo d'Argences, ouvert une semaine plus tôt, il est obligatoire de choisir son créneau horaire pour venir nager. Il en est de même au centre Aquanacre, de Douvres-la-Délivrande. Là-bas, des nocturnes sont organisées chaque mardi. Les piscines de Colombelles et de Mondeville, elles, ont rouvert leurs portes le mardi 23 juin.

Concernant les autres piscines gérées par Caen-la-Mer, celle d'Hérouville Montmorency est toujours fermée pour travaux et devrait rouvrir durant le mois de juillet. Celles du Chemin-Vert et de la Grâce de Dieu devraient rouvrir en septembre.