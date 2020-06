Mont-Saint-Aignan. Un nouveau magasin Darty à la Vatine

Ce magasin franchisé Darty est spécialisé dans la cuisine, literie et l'électroménager. Stéphane Pigeon, gérant, décrit ce que peuvent trouver les clients : "Les cuisines sont conçues sur-mesure avec des fabricants italiens et allemands, pour les literies nous proposons les grandes marques et pour ce qui de l'électroménager nous proposons des machines à laver, réfrigérateurs, sèche-linge mais aussi le petit électroménager comme des aspirateurs ou machines à café". Le magasin est ouvert tous les jours, en accès direct depuis la galerie marchande de Carrefour.