Saint-Céneri-le-Gérei. Le Jardin de la Mansonière : un petit bout de paradis sur terre

Situé dans l'un des plus beaux villages de France, à Saint-Céneri-le-Gérei, le Jardin de la Mansonière est une pure merveille naturelle. Michèle et Philippe Manson, les propriétaires du jardin, l'ont commencé en 1993 et se sont notamment inspirés des jardins britanniques pour concevoir une partie de leur petit parc.

Dans cet hectare d'espace vert, on retrouve une dizaine de courtils différents. Chaque partie est séparée par une grande haie. Chaque chambre représente un univers différent. On retrouve notamment le jardin gothique, qui se caractérise par sa simplicité. Des chênes, déjà présents à l'arrivée des passionnés de jardinage, aux roses, en passant par les fruits et légumes du jardin, tout cet espace vert est soigneusement entretenu par Michèle et Philippe Manson. Entre les kiosques, statues et bassins, plus d'un visiteur a été séduit par cet endroit remarquable.

Pratique. Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. 02 33 26 73 24. Entre 3 € et 7 €. Gratuit moins de 3 ans.