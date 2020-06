Cabourg. Le festival du film romantique aura bien lieu

Malgré la crise sanitaire, la 34e édition du film de Cabourg, journées romantiques aura bien lieu, les lundi 29, mardi 30 juin et mercredi 1er juillet.

Les cinéphiles pourront découvrir les films de cette édition dans les salles de cinéma de Cabourg (Normandie 1 et 2) et au Ciné Plage à Cap Cabourg. Ce sera également l'occasion, pour les curieux, de rencontrer les artistes dans la ville et sur la Promenade Marcel-Proust, notammetn les membres du jury longs-métrages, présidé par Benoit Magimel, avec, entre autres, Aurélie Dupont ou Doria Tillier et bien d'autres : Raphaël Personnaz, Lambert Wilson, Nicolas Bedos, Chiara Mastroianni, etc.

Le Palmarès des Compétitions et des Swann d'Or sera annoncé lors de la Cérémonie de Remise des Prix, le lundi 29 juin, à partir de 20 heures. La grille de programmation du festival, les modalités de la billetterie, le déroulé de la Cérémonie de remise des prix et le protocole sanitaire en vigueur seront détaillés la semaine prochaine.