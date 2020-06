Municipales. Le Havre. Edouard Philippe réoriente son programme en raison de la crise sanitaire

En ce samedi 20 juin, sous le soleil, Édouard Philippe a rencontré des journalistes au Havre (Seine-Maritime), place Danton, non pas en tant que Premier ministre, mais avec la casquette de candidat au second tour des municipales. "Cette place est étonnante, car elle dit beaucoup de choses de la transformation de la ville. Il y a une dizaine d'années, il y avait ici la vieille prison du Havre. Et tout l'espace autour était écrasé par cet établissement. Quand le gouvernement de l'époque a décidé de construire une nouvelle prison, on en a profité pour transformer le quartier, pour qu'il soit plus agréable à vivre, pour que la place soit mieux mise en valeur et construire de nouveaux équipements publics", se satisfait le candidat, entouré de ses colistiers, dont le maire actuel Jean-Baptiste Gastinne. Édouard Philippe a adapté son programme de campagne aux effets de la crise sanitaire liée au coronavirus et fixe trois rendez-vous aux Havrais.

Le candidat arrivé en tête du 1er tour avec 43,60 % des voix (son adversaire, le député communiste Jean-Paul Lecoq a récolté 35,88 %) souhaite "relancer l'investissement, relancer la politique culturelle durant les 2 années à venir pour que la transformation se poursuive". Il voit même plus loin avec l'horizon des 6 ans "pour faire de cette ville industrielle et portuaire, très verte aussi, une ville encore plus agréable à vivre, encore plus attractive. Pour que les gens viennent s'y installer, pour que des entreprises viennent s'y implanter".

Édouard Philippe est fier de l'équipe autour de lui "car elle est très diverse. Nous sommes tenus par aucune espèce de contrainte liée à des formations politiques". Selon le candidat, c'est un atout, tout comme son bilan à la mairie de la cité Océane de 2010 à 2017.