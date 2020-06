Terres-de-Caux. Il est gravement blessé après un accident de buggy

Un accident de la circulation mettant en cause un buggy seul, un véhicule léger tout-terrain, a eu lieu le samedi 20 juin, vers 4 h 45, sur la commune de Terres-de-Caux (Seine-Maritime). Deux personnes ont été impliquées : une femme et un homme. L'homme de 37 ans, blessé gravement à une jambe, a été transporté par l'hélicoptère Dragon 76 vers l'hôpital Jaques Monod situé à Montivilliers. Cette intervention a mobilisé 6 sapeurs-pompiers et 3 engins.