Gonfreville-l'Orcher. Boom des ventes de voitures après le confinement

"Cette bonne reprise ne va pas compenser le manque à gagner provoqué par le confinement. Mais il faut y croire et aller de l'avant." Optimiste, Béatrice Fleury voit le verre à moitié plein. La gérante du garage Peugeot-Citroën, avenue du Camp-Dolent, à Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, et ses équipes ont rouvert l'atelier, le 6 avril dernier, pour être à disposition des clients qui avaient besoin de réparer leur véhicule pour aller travailler. La reprise du commerce, elle, n'a repris que le 11 mai. Et depuis, les ventes atteignent des niveaux records. "On a écoulé une quinzaine de voitures depuis le déconfinement, contre moins de dix d'habitude." Une hausse de la fréquentation, dopée notamment par le plan de relance gouvernemental.

Au garage Fleury, l'activité carrosserie repart progressivement. Les voitures ont peu roulé entre la mi-mars et le 11 mai. Naturellement, il y a eu peu de tôle froissée. En revanche, à l'atelier mécanique, les voitures se succèdent les unes après les autres, juste avant les départs en vacances.