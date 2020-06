[Replay] Le Havre. Débat du second tour : Jean-Paul Lecoq sans Édouard Philippe

Vendredi 19 juin, Tendance Ouest organisait des débats en direct et en simultané dans le cadre de la campagne du second tour des municipales 2020. Le scrutin se tiendra le dimanche 28 juin. Les débats ont pu se tenir normalement à Rouen, Cherbourg, Saint-Lô et Lisieux. Au Havre, Édouard Philippe, candidat de la majorité en place et Premier ministre, a décliné notre invitation, laissant seul derrière notre micro Jean-Paul Lecoq, tête de liste d'Un Havre Citoyen. Le candidat a présenté aux auditeurs son programme. Jean-Paul Lecoq est notamment revenu sur sa proposition phare, la gratuité des transports en commun. "Une application progressive : gratuité dans un premier temps pour les écoles, puis pour tous les week-ends." Sur le plan politique, en cas de victoire, Jean-Paul Lecoq ne demandera pas la démission du Premier ministre. "Mon rêve, c'est qu'Édouard Philippe reste Premier ministre, élu d'opposition, et que je sois maire du Havre. Comptez alors sur moi pour le harceler dans le but de faire avancer les dossiers havrais."

