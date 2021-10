Caen. L'enquête publique pour la reconstruction du CHU démarrera le 10 juillet

L'enquête publique sur le projet de reconstruction du CHU de Caen s'étendra entre le vendredi 10 juillet et le lundi 10 août. Cette étape administrative est un préalable à la réalisation du nouvel hôpital régional, prévue en deux étapes. Le permis de construire vient d'être déposé pour la première phase, à horizon 2022, la construction du bâtiment biologie et recherche et du bâtiment pharmacie, logistique et administration. La seconde, le bâtiment d'hospitalisation et les plateaux techniques, est prévue à horizon 2026. Dans un communiqué, la préfecture du Calvados, le CHU et l'Agence régionale de santé indiquent d'ailleurs que le capacitaire du futur CHU - comprenez le nombre de lits - n'est pas encore figé. 200 lits de moins étaient prévus dans le projet initial, mais la crise du Covid-19 pourrait avoir changé la donne.

L'enquête publique sera consultable sur Internet ou mise à disposition sous format papier à la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados et à la communauté urbaine de Caen-la-Mer.