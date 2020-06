Caen. La Ville organise des rendez vous, à pied ou à vélo

Quoi de mieux que de découvrir la nature à pied ou à vélo ? Avec les rendez-vous vélo/marche de le Ville de Caen, différents parcours sont proposés pour découvrir le patrimoine, des espaces naturels et insolites mais aussi des lieux culturels et touristiques. Les prochaines balades organisées se feront à deux roues : jeudi 25 et dimanche 28 juin. Trois heures d'excursions pour connaître la culture du lin ou la filière du bois. Plus d'informations : caen.fr/velo-pied ou 02 31 30 45 01.