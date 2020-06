Alençon. Accueil des enfants : le centre de loisirs Robert-Hée s'organise

Les centres de loisirs s'apprêtent à accueillir les enfants dès le début du mois de juillet.

Par exemple, à Alençon, le centre Robert-Hée/Claude-Varnier, "qui accueille habituellement 120 enfants, ne pourra en accueillir cette année que 90, par petits groupes", explique Cindy Besnard, qui dirigera le centre en juillet, avec un village animé et neuf maisons d'activité : cuisine, équitation, sport, nature, culture, sports innovants et web radio, sur un domaine boisé de 14 hectares.

"On essayera que ce soient des vacances aussi normales que possible pour les enfants", précise Virginie, directrice adjointe. Seule impossibilité cet été : les sorties piscines. Les sorties pédestres et à vélo auront lieu comme avant.

Le centre Robert-Hée organise une porte ouverte le samedi 20 juin, de 14 à 17 heures, route d'Hesloup à Saint-Germain-du-Corbéis. Priorité est donné aux enfants des parents qui travaillent dans le domaine sanitaire, ainsi qu'à ceux qui ont déjà fréquenté le centre dans le passé.