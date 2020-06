Caen. Jeu'di Zen à la maison du bien-être Mai'be

Dans ce lieu destiné à "apporter du bien-être et du mieux-être au public caennais", la gérante et ses intervenants organisent, à partir du 18 juin, des jeudis à la découverte des techniques et des connaissances sur les multiples pratiques de bien-être. Pour 40 €, les participants prendront part à deux ateliers collectifs d'une heure, ainsi que jusqu'à quatre entretiens avec des praticiens. Mai'be est ouvert tous les jours, de 8 heures à 20 heures, sur rendez-vous avec un des 30 praticiens.