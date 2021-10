Manche. Inondations : une cinquantaine d'interventions des secours

Des pluies diluviennes, accompagnées parfois d'orages, se sont abattues dans la Manche ce mercredi 17 juin. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 55 reprises pour des inondations.

La commune de Gouville-sur-Mer a été la plus impactée, avec une trentaine d'interventions pour jusqu'à 10 cm d'eau au pied des maisons. Les secteurs de Valognes, Carentan, Saint-Lô, Saint-Jean d'Elle et Bréhal ont également été impactés. Les sapeurs-pompiers ont reconnu ces secteurs afin de s'assurer qu'aucune vie n'était en danger et assisté la population dans des opérations de pompage.

La gare de Lison a été inondée, ce qui a des conséquences sur le trafic ferroviaire sur les axes : Caen-Cherbourg et Caen-Granville.