Falaise. Une centaine de personnes mobilisées pour l'hôpital

Mardi 16 juin, les personnels soignants étaient dans la rue pour demander plus de moyens et une revalorisation salariale. A Falaise, le rendez-vous était fixé devant l'hôpital. "Nous étions les héros de la crise sanitaire, on nous a applaudis, il est temps de nous soutenir", rappelle Karine Vélanovski, du syndicat CFDT du Centre hospitalier.

"Nous demandons l'obtention d'une prime universelle et égalitaire pour l'ensemble des personnels hospitaliers ; une reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19, plus de lits pour les patients et du matériel pour le personnel médical."

La pluie s'étant invitée, peu d'habitants ont répondu à l'appel du personnel de l'hôpital de Falaise pour venir les soutenir.