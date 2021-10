Bolbec. Municipales : Douglas Potier croit au vote utile contre la majorité

Cinq candidats se présentent au second tour des municipales 2020 de Bolbec, le dimanche 28 juin. Parmi eux : Douglas Potier. Il est arrivé deuxième (19,62 % des voix) au premier tour. Il a tenté de fédérer l'opposition pour le second tour, estimant qu'il y avait peu de divergences entre les programmes, mais les autres candidats ont refusé. Il estime être le seul vote utile pour faire barrage à la majorité, mettant en avant ses actions et ses propositions faites pendant six ans dans l'opposition.

