Bayeux. Le centre aquatique Auréo rouvre ses bassins 

Autorisées depuis le mardi 2 juin, les réouvertures des piscines se font peu à peu, le temps de tout mettre en place. Le centre aquatique Auréo à Bayeux rouvre ses bassins le lundi 15 juin, avec de nombreuses mesures sanitaires à respecter. "C'est un peu frustrant, nous avons profité de cette période de confinement pour terminer les travaux et le bassin nordique en extérieur et là, on doit ouvrir a minima", indique Arnaud Tanquerel, premier adjoint à la mairie. Pour pouvoir faire un plouf dans la piscine, il faudra penser à réserver un créneau, directement sur place. "On remettra ensuite un bracelet qui permettra d'attribuer un casier avec une couleur en fonction du bassin qui sera fréquenté par l'usager." Tout a été mis en place pour garantir la sécurité des nageurs, avec des casiers séparés de plus d'un mètre et du marquage au sol. Trois bassins seront accessibles : les bassins "ludique", "sportif" et "nordique". A contrario, certains espaces resteront fermés, comme la pataugeoire, le toboggan, les plages et transat, ainsi que l'espace bien-être.

Quelques règles devront être respectées pour rentrer, parmi elles : avoir son maillot sur soi, se laver avant d'entrer dans le bassin ou encore ne pas venir maquillé. La température corporelle sera prise de manière systématique avant chaque entrée dans les vestiaires.

Un marquage au sol a été installé dans les vestiaires communs. -