Football. Stade Malherbe :sortir enfin de l'épais brouillard…

Lundi 22 juin, ce ne sont pas moins de 37 matelots qui vont reprendre le quart sur le navire Malherbiste. Ce total ne pourra pas survivre aux premières semaines de classes. Dans sa situation, l'embarcation caennaise doit se délester de nombre de ses aspirants, sans quoi l'ensemble pourrait tanguer très dangereusement.

Un drakkar devenu galère

Planifiée et organisée par Pierre-Antoine Capton, sur demande du pôle majoritaire d'actionnaires, la nouvelle feuille de route du club va être dévoilée cette semaine à la Direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme du foot français, pour que cette dernière valide les garanties que l'homme de médias trouvillais aura constituées avec un nouveau groupe d'investisseurs.

Quid dès lors du secteur opérationnel actuel ? Fabrice Clément, commandant méritant, se dit prêt à garder la barre. Arnaud Tanguy et Yohan Eudeline à la machinerie du bâtiment vont-ils y être maintenus ? Difficile de penser que le nouvel amiral ne veuille pas mettre des capitaines et lieutenants de vaisseau de son choix. Plongé dans un épais brouillard depuis le printemps 2018 et pris dans bien des tempêtes, le drakkar caennais devenu galère aux multiples avaries doit maintenant trouver immédiatement des eaux plus calmes.

Sans quoi cette fois, il coulera…