Seine-Maritime. Alcoolique, le prévenu fait vivre un enfer à sa compagne

La victime dépose plainte une première fois le 14 décembre 2019 pour violences conjugales. Les faits se multiplient au sein de ce couple, gérants d'un restaurant à Saint-Valéry-en-Caux, à cause d'un alcoolisme quasi permanent du prévenu. Le jour des faits, c'est au cours d'une énième dispute qu'il la plaque au sol, lui assène des coups de poing et profère des menaces de mort. Devant le tribunal correctionnel de Rouen, le mercredi 10 juin, la partie civile dit qu'il faut "mettre un terme au calvaire de la plaignante". Le procureur de la République pense que "les faits ont atteint leur paroxysme". La défense estime qu'il y a "trop de pression pour rendre le prévenu coupable". Il est reconnu coupable et condamné à cinq mois de prison avec sursis.