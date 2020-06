Rouen. Les commerces craignent pour leur trésorerie à compter de septembre

Dans sa boutique, Aux 4 coins de France près de la place du Vieux-Marché à Rouen, Jérome Vayssade est mitigé sur la reprise économique après le déconfinement : "Il n'y a pas plus de monde, on a perdu en fréquentation, mais je constate une augmentation du panier moyen."

Moins de clients

Même constat un peu plus loin, pour le chocolatier Maxime Fessard, qui a pu sauver son chiffre d'affaires à Pâques et a eu une bonne surprise pour la fête des mères. Mais il note aussi qu'il n'y a pas autant de visiteurs en ville que d'habitude : "Sur cette période, nous avons normalement beaucoup de clientèle touristique et aujourd'hui, il n'y en a pas", indique-t-il.

C'est effectivement en septembre que tout va se jouer pour les commerces. Une hausse des défaillances d'entreprises pourrait être enregistrée devant le tribunal de commerce de Rouen : "Nous serons six mois après le début de cette crise sanitaire qui se transforme en crise économique", explique Vincent Laudat, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole.

Pour l'instant, les commerces s'en sortent grâce aux aides économiques mises en place par le gouvernement, comme le Prêt garanti par l'État. "C'est un médicament, mais ça a un effet contradictoire, poursuit Vincent Laudat. Le véritable sang de l'économie c'est l'activité."

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :