Tendance confidences. Morale et liberté font-elles bon ménage ?

Paul Valadier, théologien passionné par les questions de morale et de liberté est l'invité de Jean-Luc Lefrançois, pour l'émission Tendance confidences.

Qu'en est-il de la responsabilité et de l'éthique ?

Nul besoin de longs développements pour démontrer que les espérances mises dans les progrès scientifiques et techniques sont ébranlées. D'une part, il devient difficile de croire qu'un progrès cumulatif des découvertes techniques se conjugue dans une amélioration du sort des hommes et produit en quelque sorte de lui-même le bonheur individuel ou collectif. Bien des découvertes sont plus menaçantes que rassurantes (atome, génétique, neurosciences) ; non seulement elles ne dispensent pas de se poser la question de la morale, mais ce sont elles qui obligent désormais à s'interroger : à quoi bon ? En vue de quoi ? Jusqu'où ?

Pouvons-nous parler de limites et de science ?

La rationalité scientifique atteste sa propre limite en ce qu'elle oblige à poser des questions sur le bien-fondé de la recherche elle-même ou de son usage. Nous pouvons (techniquement), mais devons-nous (moralement et socialement) ? Dès lors, il ne paraît plus arbitraire de poser la question morale : au nom de quoi ? En référence à quelles valeurs ? Qu'est-ce que le bien ? Où est le mal ?

Ce n'est donc pas le refus du progrès scientifique et technique qui aboutit à un certain regain de la question morale ; mais désormais et paradoxalement, c'est la volonté de le maîtriser, en ne s'abandonnant pas à lui de manière aveugle !

Faudra-t-il de nouveau parler de morale ? Oui, sans aucun doute. Mais de quelle morale… ?