Rouen. En conflit avec son ex-compagne, il la menace avec un couteau

Séparée de son époux, la victime porte plainte le 10 décembre 2019 pour des violences avec arme à son encontre. Le climat était très conflictuel avec le prévenu, qui s'est présenté chez elle, à Rouen, le 4 novembre 2019, mais s'est vu refuser l'entrée. Il bloquait alors la porte et s'introduisait en force, giflant son ex-compagne, l'insultant et la menaçant d'un couteau. La semaine précédente était déjà ponctuée de harcèlement téléphonique et de diffamation sur les réseaux sociaux. Entendu, il reconnaît les faits mais porte plainte à son tour pour le même motif. Chacun reconnaît alors ses torts. Le ministère public constate "des motifs conflictuels partagés". Reconnu coupable, le prévenu est condamné à deux mois de prison avec sursis.